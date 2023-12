Alvo do Benfica vence Taça da Argentina no provável adeus ao Estudiantes

Benjamín Rollheiser, alvo do Benfica, venceu a Copa Argentina ao serviço do Estudiantes no provável adeus ao clube de La Plata. O extremo, de 23 anos, foi substituído aos 71 minutos no triunfo por 1-0 frente ao Defensa y Justicia.As negociações para que o jogador se transfira para os encarnados estão num processo avançado, sendo que o Estudiantes pede 9 milhões de euros por 50% dos direitos económicos.Mais confortável a atuar como segundo avançado, o canhoto também está habilitado para atuar como extremo-direito, como já fez em diversas ocasiões pelo Estudiantes. É, portanto, capaz de assumir o papel de Rafa e Di María, jogadores que terminam contrato em junho e cujas renovações o Benfica já dá como perdidas.Quanto à partida, o extremo deu o lugar a Ascacibar aos 71', quando o Estudiantes já vencia por 1-0, com golo de Guido Carrillo (53'), no culminar de um ano importante para o jovem, que despertou a atenção de outros clubes como o Newcastle. Com 57 jogos em 2023, Rollheiser anotou 12 golos e 7 assistências. Ontem, o extremo não falou aos jornalistas, já que passou pela zona mista de forma acelerada.