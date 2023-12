As dúvidas sobre quem vai jogar no ataque, Rafa e a equipa "supermotivada" para Braga: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt faz, este sábado, a antevisão ao Sp. Braga-Benfica, jogo da 14.ª jornada da Liga Betclic marcado para amanhã, domingo, pelas 20h30, na Pedreira."Acho que temos de esperar um adversário muito bom. Claro que o Sp. Braga é uma boa equipa, com muita experiência e qualidade. É uma equipa extremamente eficiente no ataque. Acredito que vai ser um jogo de topo, queremos um bom desempenho para podermos vencer, esse é o nosso objetivo. Acho que as coisas nos estão a correr bem e temos de continuar, sempre concentrados em aspetos técnicos para sermos bem sucedidos. Temos de mostrar a nossa qualidade com bola, ser criativos e flexíveis e jogar o jogo e lutar durante 90 minutos. Estou à espera de um jogo difícil com a melhor equipa a vencer no fim"."Sim, com os avançados é sempre importante marcar. As coisas nem sempre correm da melhor maneira mas o golo é importante. Como na terça-feira, quando [o Arthur] marcou um golo decisivo e importante para a equipa. Claro que o avançado tem de estar sempre muito bem posicionado, temos de encontrar os titulares indicados para o jogo de amanhã. Mas claro que sabemos que o Sp. Braga também tem bons jogadores e nunca sabemos o que pode acontecer. Às vezes precisamos de mais equilíbrio no meio-campo, de jogadores que defendem bem, mas é algo a decidir ainda. Estamos preparados para tudo"."Não precisamos de motivação extra, estamos sempre supermotivados. Queremos sempre ser campeões. Claro que neste jogo, independentemente de ser o Sp. Braga ou o FC Porto, também. Já tivemos jogos muito difíceis e estes jogos são sempre decisivos. Estamos completamente focados, isto é a 14.ª jornada e nada se vai decidir ainda. É passo a passo, todas as equipas estão muito perto umas das outras na Liga. Acho que estamos em boa forma e sinto-me otimista, sei que estamos preparados para fazer um bom jogo"."Ainda não decidi, não sei qual o jogador que vai jogar no ataque. Mas claro que estão ambos num bom momento, já tiveram oportunidade de jogar de início. Tengstedt tem tido bons desempenhos, é um jogador forte, corre muito, pressiona e dá apoio aos médios, defendendo também. É um jogador muito ativo. O Arthur é um pouco diferente. Também tem mostrado que pode jogar bem. Vou pensar na escolha acertada para amanhã"."Na minha opinião, o Rafa está em boa forma. Vai ter imensas oportunidades durante os jogos e claro que alguém que tenha muitas oportunidades está a jogar bem. Isso também significa que estamos a ter um bom desempenho, é sempre um bom sinal quando criamos boas oportunidades, como o golo que marcámos na terça-feira. Não é coincidência, foi um golo de muita qualidade e que se consegue a jogar bom futebol. Nos últimos minutos criámos oportunidades. Claro que o Rafa gostaria de marcar mais golos porque se empenha muito, mas o seu estilo de jogo também é este. Creio que se ele pudesse ser ainda mais eficiente, marcava 30 golos por época, mas nem sempre consegue fazê-lo. Isso não tem a ver com o contrato, mas sim com as suas caraterísticas. Espero que continue a fazer o mesmo"."Sim, acho que os clubes portugueses já mostraram isso no passado, independentemente de ser a Liga Europa ou a Champions. Mas no final de contas há muito boas equipas e nós temos de estar preparados para jogar contra todas. Acredito na qualidade de todas as equipas e todas elas já demonstraram que a nível internacional são extremamente competitivas. As equipas portuguesas são de topo e tudo é possível".