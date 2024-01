O "grande talento brasileiro" que reforça o Benfica, as saídas do plantel e o que não pediu a Rui Costa: tudo o que disse Schmidt

Schmidt: «Marcos Leonardo é um grande talento brasileiro» Schmidt: «Marcos Leonardo é um grande talento brasileiro»

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca, partida da 16.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã às 18 horas."Acho que é sempre difícil prever. Há algumas semanas vencemos e conhecemos o ambiente em Arouca, têm um novo treinador, nova energia, confiança. Esperamos um jogo difícil, mas estamos em boa forma, o treino tem sido de altíssimo nível e estamos prontos para lutar por mais pontos"."Estamos muito felizes por ele ter assinado pelo Benfica. É jovem, um grande talento brasileiro, e agora temos de melhorar as suas qualidades. É um excelente exemplo, está na altura certa para se desenvolver ainda mais o Benfica é o clube certo para isso. Não treinou nas últimas 4 semanas, estamos a tentar integrá-lo o mais rapidamente possível para lhe dar uma ideia do que esperamos dele. Movimenta-se bem em campo, consegue chegar à bola com rapidez acho que é um jogador de topo"."Temos dois avançados, o Casper está lesionado e o Marcos Leonardo ainda não está em condições. Estou muito feliz com o Arthur e com o Petar, estão em boa forma. Temos atletas lesionados, neste momento temos 17 jogadores, não é muito. Com o Marcos Leonardo voltamos a ser 18 de campo. Não estamos a pensar em vender qualquer jogador. No fim de janeiro a situação pode estar diferente, mas agora estou focado nos jogadores que cá estão, vamos ter jogos importantes, com títulos, como a Taça da Liga. O que vai acontecer na janela de transferências é imprevisível, a nossa equipa está equilibrada neste momento, o número de jogadores não é muito. Mas em termos de grandes mudanças, não estamos focados nisso.""Não vou fazer qualquer declaração sobre as questões de mercado que estão a acontecer. O que já foi aqui dito, e vou repetir, é que se os jogadores não estão 100% satisfeitos e querem tomar uma decisão sobre o futuro, é algo a discutir. Neste momento, temos um equilíbrio no plantel e estamos focados em respeitá-lo"."Não sou mágico nem faço magia, não posso adivinhar se vai estar pronto daqui a um dia ou daqui a uma semana. No Brasil a época é muito longa e, para ele, é positivo ter conseguido descansar nas últimas semanas. O que posso dizer é que deu uma boa impressão no treino, mas precisa de voltar a treinar para evitar lesões. Pode voltar talvez a jogar a curto prazo, mas para 90 minutos ainda tem de se preparar. Mas isso não é um problema para nós. Jogamos um bom futebol sem eles e temos outros jogadores. Vamos fazer o nosso melhor e tentar avaliar o que é que ele consegue fazer neste momento, vamos continuar a treiná-lo e a perceber a ligação que tem com os outros jogadores"."Não, não posso confirmar qualquer jogador. Para ser sincero, não é esse o meu foco neste momento. Estou concentrado no jogo de amanhã, que temos de vencer. Mas existem algumas mudanças. Não quero revelar rigorosamente nada, mas só vamos confirmar uma transferência quando um jogador assinar o contrato. É um dever nosso tentar melhorar o plantel sempre, é algo que procuramos sempre. Temos um orçamento e é normal vender e comprar jogadores para atingir esse equilíbrio certo, para o Benfica se manter numa boa situação. Temos de ser rentáveis para manter o Benfica numa situação positiva. Temos um bom equilíbrio e vendemos jogadores, mas vimos um evidente progresso depois de termos perdido alguns jogadores no verão. Temos outra vez uma boa equipa, conectada. Tenho visto grandes progressos, temos uma equipa que joga bom futebol, que tem boa química e que consegue resolver qualquer problema em campo. Se houver uma oportunidade como tivemos agora com o Marcos Leonardo, claro, é inteligente fazer este tipo de transferências. Marcos Leonardo? Sabemos que vai fazer parte do plantel. É um jogador que tem 20 anos, com qualidade e claro que temos grande esperança de que possa continuar a desenvolver as suas capacidades de maneira muito positiva. E que no futuro dê rendimento"."Nunca pedi nada ao presidente. Acho que o presidente, evidentemente, tenta sempre os melhores jogadores porque queremos todos conquistar títulos para o Benfica e isso é que é fundamental. Para ganhá-los, é preciso ter qualidade individual em cada setor. Temos de construir uma equipa e de ter um bom espírito, o nosso objetivo é esse. Tanto eu como o presidente temos exatamente os mesmos objetivos".