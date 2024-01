"Minutos" para Marcos Leonardo, "surpresas" no Seixal e otimismo por Neres: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Sp. Braga de amanhã, partida dos oitavos de final da Taça de Portugal agendada para as 20H45."O que espero é um jogo difícil, especialmente quando se trata de um jogo de Taça de Portugal, é sempre especial. Uma equipa vai sair da competição depois deste jogo. Gosto muito da Taça de Portugal. Sabemos que o Sp. Braga é uma equipa muito boa mas jogamos em casa, estamos bem e temos a confiança para fazermos um grande jogo. Queremos ganhar e é esse o nosso objetivo. Estamos prontos para um jogo difícil. Mudanças? Veremos. Jogámos alguns jogos mas estamos em boa condição física. Veremos"."Não posso confirmar nada sobre o mercado de transferências. O Gonçalo é um jogador muito importante para nós. A segunda parte da questão é fácil. Acho que tem a ver também com as lesões, com o que aconteceu no fim da temporada passada. Quando chegou em setembro ainda estava afetado pela lesão e depois lesionou-se novamente, são coisas sempre difíceis para os jogadores. Quando não têm pré-época, fica difícil. Nunca conseguiu treinar de maneira consistente e é por isso que tem jogado sempre como suplente. Mas acho que também voltou a mostrar qualidade, é um jogador extraordinário com qualidades muito boas, como a finalização. Ninguém tem dúvidas disso, mas para voltar a um bom nível precisa de mais jogos e de menos problemas físicos. A nossa tarefa agora é apoiá-lo como podemos. Está sempre muito motivado e pensa sempre de maneira positiva e a época ainda é longa. Esperamos sempre que jogadores assim voltem sempre em breve, como o Neres, o Bah, para que possam lutar pelas posições e pelos troféus que há em disputa esta temporada"."Quando estiverem todos aptos? A minha tarefa é essa, é algo que tenho de fazer sempre. Temos de nos focar em cada jogo, e na Taça ainda mais, onde todos os jogos são decisivos. No campeonato precisamos de muitas vitórias e precisamos sempre dos melhores jogadores, mas a jogar de 3 em 3 dias precisamos de fazer algumas mudanças por vezes, ou por alguns jogadores estarem cansados, ou por estarem em momentos menos bons. Precisamos sempre de jogar bem, não interessa se são jogadores que entram de início ou que entram depois. O espírito da equipa está muito bom, os jogadores estão muito ligados uns com os outros, mas claro que é uma competição porque todos querem jogar"."É diferente. Bernat ainda não temos a certeza de quanto tempo precisa para estar apto. Estou muito otimista quanto a Neres e Bah, acho que podem regressar em duas ou três semanas para serem opções. Tengstedt? Talvez no fim do mês, a situação é essa. Estão a evoluir bem e esperamos que continuem a evoluir no treino individual para voltarem a integrar a equipa e a estarem preparados para jogar"."Da última vez que falámos, era algo que ainda estava em aberto porque estava sem treinar há um mês, mas as minhas impressões agora é que está muito bem. Tem muita qualidade, está feliz e com uma boa ligação aos outros jogadores. Está convocado para amanhã. Claro que sabemos que não pode ter muitos minutos, mas acho que é bom fazer parte da equipa amanhã. Se conseguir ter alguns minutos... É essa a nossa abordagem para as próximas semanas, para que ele consiga progredir e ter cada vez mais minutos"."Não vamos perder este ano por termos perdido o ano passado e vice-versa. É sempre um jogo novo. Claro que no ano passado foi um jogo bom, vimos um cartão vermelho cedo mas fizemos um grande jogo e perdemos nos penáltis. Isso não afeta o jogo de amanhã. Amanhã começamos do zero e se quisermos seguir para a próxima ronda temos de fazer um bom jogo"."Espero que sim, seria ótimo. Há sempre potencial para surpresas na nossa Academia, mas acho que já jogamos com muitos jogadores de lá, como o António Silva. Parece que tem muita experiência mas só tem 20 anos, o Morato está lá, o Florentino, o Tomás Araújo também tem estado muito bem. Claro que estamos sempre abertos a que jogadores da Academia subam [à equipa principal], e é por isso que tentamos sempre tê-los connosco nos treinos para nos poderem convencer. É também uma das razões pelas quais temos um plantel curto, para também darmos oportunidade a jogadores da Academia para se desenvolverem".