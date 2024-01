A boa "ligação" ao mercado da América do Sul, um "emocional" Di María e a qualidade de Marcos Leonardo: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez este sábado a antevisão ao Benfica-Rio Ave, partida da 17.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã às 18 horas."O Rio Ave é muito melhor do que a tabela classificativa indica, trata-se de uma equipa muito bem organizada, compacta e que está sempre pronta a defender rapidamente e a partir rapidamente em transição. Mas estamos preparados. Marcos Leonardo? Sim, já está connosco há mais de uma semana, já está integrado e está feliz por estar no Benfica. Já demonstrou qualidade nos treinos e é possível que jogue alguns minutos amanhã, até para acelerar a sua integração no Benfica. Até agora tem-me impressionado"."Não falo de rumores de jogadores ligados ao Benfica. Claro que podemos melhorar em cada jogo, usamos todos os jogos para isso e para vermos o que podemos fazer melhor. Mas sim, é normal sofrermos golos. Acho que defensivamente estamos muito bem, é responsabilidade de toda a equipa sempre. Os dois golos que sofremos contra o Sp. Braga foram em bolas paradas, bolas que foram parar à entrada da área. Falámos sobre isso e vamos tentar melhorar, mas golos como o segundo é quase impossível de defender, um remate fantástico a 25 metros e é preciso aceitar esses golos. O Sp. Braga tem qualidade para controlar o jogo em certos momentos, mas acho que não tiveram muitas oportunidades para marcar. Foi importante o facto de termos conseguido criar chances nos minutos finais, e acho que o nosso último golo foi um golo de topo. É importante acreditarmos em nós e tentarmos mostrar a nossa qualidade, sabemos que conseguimos marcar golos. Respeitamos sempre o adversário, tentamos sempre defender da melhor maneira e nunca queremos sofrer golos, mas nem sempre é possível"."Tentamos sempre o nosso melhor, é isso que digo sempre. Tentamos melhorar o plantel em cada janela de transferências da melhor maneira que conseguimos. Temos um orçamento e fazemos sempre isso. Temos de ter em conta que precisamos de balancear as contas e o plantel, e a nossa tarefa é essa. Na minha opinião, o Benfica está a sair-se bem e a nossa ligação à América do Sul é muito boa, estamos a sair-nos bem nesse mercado. As pessoas responsáveis apontam os jogadores que podem dar jeito ao Benfica e acho que o Marcos Leonardo, por exemplo, é uma boa contratação. Claro que é uma vantagem que estes jogadores gostem de vir para Portugal, porque se torna mais fácil até por causa da língua. Tentamos sempre o nosso melhor, mas estou focado nos jogadores que cá estão e que nos podem ajudar a ganhar jogos. Amanhã é mais uma chance para fazermos isso"."Acho que é um jogador muito emocional, gosta sempre de ganhar e dá sempre tudo dentro de campo. Mas também tem muito respeito, sabe equilibrar as coisas. Viu um cartão amarelo e acho que foi justo, não é permitido fazer o que ele fez e foi a decisão correta. Acho que não há mais nada a dizer sobre o comportamento dele. É um grande homem dentro de campo, respeita o adversário, os árbitros, e é um modelo a seguir para todos os outros jogadores"."Estamos a meio da temporada, falta só mais um jogo e podemos somar mais três pontos para chegarmos quase aos mesmos pontos que tínhamos na época passada. A época passada foi especial, conseguimos muitas vitórias. Acho que estamos numa boa situação neste momento, temos concorrência de peso no Sporting, FC Porto e Sp. Braga, são equipas muito boas. Vai ser uma luta difícil até ao último segundo da temporada, e no ano passado foi igual quando precisámos de ganhar no último jogo. Sei o quão difícil é ganhar todos os jogos aqui mas, neste momento, estamos confiantes e a jogar bom futebol. Temos lidado com algumas lesões esta temporada, estamos há algum tempo sem Neres, Bah... Acho que todos os jogadores têm estado bem. Temos de continuar e amanhã é o próximo desafio"."A questão dá a entender que temos um problema no que diz respeito à nossa mentalidade, mas quando analiso os jogos não vejo isso. Casa Pia e Farense foram dois jogos em que podíamos ter marcado facilmente mais golos e a equipa mostrou, nos instantes finais, que estamos preparados para fazer tudo o que está ao nosso alcance para ganharmos. Não é uma questão de mentalidade. Claro que nesses jogos não fomos eficientes e já falámos disso algumas vezes. Acho que nesta altura estamos bem e eu sinto que cada oportunidade de golo tem mais valor para os jogadores. Temos criado oportunidades suficientes e acho que temos de melhorar na quantidade de golos que concretizamos, mas é algo que estamos a tentar desenvolver".