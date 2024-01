O jogo com o Boavista, a situação de Musa e os elogios a Álvaro Carreras: tudo o que disse Roger Schmidt

Schmidt sobre Álvaro Carreras: «É um jogador jovem e muito talentoso» Schmidt sobre Álvaro Carreras: «É um jogador jovem e muito talentoso»

Rafa tem sido um dos jogadores mais importantes do Benfica. Vai tentar convencê-lo a ficar ou acha que já tomou uma decisão?



"Acho que já falei muito sobre este tema. Queremos todos que o Rafa fique no Benfica e até que acabe cá a carreira, mas respeitamos a decisão dele. Precisa de ter todo o tempo do mundo para pensar sobre isso. É um jogador muito importante e isso é claro, já trabalho com ele há um ano e meio e pode sempre fazer a diferença. É um grande jogador, joga numa posição que é feita para ele, para ter espaço e liberdade entre linhas. É um papel perfeito para ele e ele interpreta-o de uma maneira muito boa. É o nosso estilo de jogo também, ter jogadores com estas caraterísticas, e um jogador imprevisível como ele é muito difícil de controlar. É importante para nós e estou muito feliz por ele estar a contribuir com golos e assistências, acho que merece por aquilo que faz pela equipa. Espero que continue assim".



Álvaro Carreras está preparado para ser titular amanhã? Se sim, o que poderá trazer para o setor defensivo?



"É um jogador muito importante para mim. Tem estado muito bem no Benfica. Claro que agora não tem tantos minutos porque precisei de tomar algumas decisões no que diz respeito aos avançados. Agora tenho mais opções porque o Marcos Leonardo também chegou, mas se olharem para o nosso calendário temos muitos jogos para jogar nos próximos meses. A adaptação do Marcos Leonardo vai demorar ainda um pouco. Estamos felizes por ter marcado mas ainda precisa de tempo. Tengstedt ainda está lesionado e, por isso, o Musa é muito importante. Espero dar-lhe mais tempo de jogo nas próximas semanas".

Roger Schmidt fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Boavista, da 18.ª jornada da Liga Betclic marcado para sexta-feira às 20h15 no Estádio da Luz."O nosso primeiro jogo desta época foi contra o Boavista e perdemos, foi a única derrota. Isso diz tudo. Tiveram um início de época fantástico, depois tiveram alguns problemas e nos últimos jogos têm estado bem. É sempre difícil jogar contra o Boavista, é uma equipa muito física, compacta, forte no contra-ataque. O que esperamos é um jogo difícil, mas acho que estamos bem, confiantes, e sabemos que nestes jogos temos de trabalhar arduamente. Já mostrámos que o conseguimos fazer"."O Aursnes já não me surpreende, já não me surpreende que possa fazer tantas posições. No início foi uma surpresa, mas é um jogador que está sempre disposto a fazer qualquer posição, é muito inteligente. É um jogador muito completo tanto com bola como sem bola, e sabe criar perigo no último terço, é muito bom nessa fase do jogo. Acho que combina muito bem com Di María, entendem-se bem, e agora aparece em posições onde consegue mostrar que tem um último passe muito bom e até tem estado bem na finalização. É um jogador que tem vindo a evoluir à medida que vai jogando e é muito especial que consiga fazer várias posições. Inicialmente vimos que era um jogador mais central, mas tem mostrado qualidade na ala. É muito bom ter um jogador assim no plantel, porque durante os jogos precisamos de várias alternativas para influenciar o jogo de determinada forma ou caso apareçam lesões. Não está totalmente focado numa posição, mas tem estado muito bem a lateral. Bah está a regressar e depois temos uma nova situação, com outras alternativas. O Bah esteve muito bem na primeira época e claro que precisa de algum tempo para regressar à melhor forma, e a partir daí tomarei as decisões. Não estamos pressionados para contratar um novo lateral direito"."É muito mais alto que o Grimaldo e ainda está numa fase inicial da carreira, é difícil compará-lo com um jogador que está no auge como o Grimaldo. O Álvaro é muito novo, muito talentoso. Claro que são os dois espanhóis, muito bons com bola, e se puder evoluir como o Grimaldo evoluiu ao longo da carreira seria ótimo. Em primeiro lugar precisa de se adaptar aos companheiros e depois acreditamos que pode vir a jogar bem no Benfica".