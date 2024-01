Plantel do Benfica goza folga hoje

O plantel do Benfica treinou ontem de manhã, no Seixal, poucas horas depois do triunfo sobre o Boavista. A exemplo do que tem sido habitual com Roger Schmidt, os jogadores trabalham no dia seguinte aos jogos e descansam a seguir. Por isso, hoje há folga e o regresso ao trabalho está marcado para amanhã de manhã já a pensar no Estoril.