O pedido de Gonçalo Guedes para sair, o timing da chegada de Rollheiser e João Neves "perfeito": tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Estoril, partida das meias-finais da Allianz Cup agendada para amanhã (19H45)."Claro. Quando iniciamos uma competição queremos sempre vencer, estamos completamente concentrados nestas meias finais. O adversário é perigoso, corajoso, joga um futebol atacante, já marcou muitos golos e é por isso que é sempre um desafio. Queremos ir à final, mas o Estoril também e ambas as equipas estão preparadas. Estamos bem preparados"."Sim, está pronto. Treinou e está perfeito"."Temos menos quatro jogadores e chegaram outros quatro, estamos felizes com isso. Prestianni não está pronto, não pode jogar ainda, mas o Álvaro [Carreras] e o Rollheiser estão pronto. O Leonardo já jogou"."Analisámos o jogo, eles acreditaram sempre, ganharam duas vezes ao FC Porto e sabemos como são pergosos. Espero esse tipo de jogo, não vi nenhum jogador do Estoril que não mostrasse agressividade, ataque. Vão tentar acelerar o jogo e temos de estar preparados para isso"."Nunca revelei o onze nas conferências e não o vou fazer. Vou analisar a melhor forma de encararmos o jogo. Ele está conectado com a equipa, marcou dois golos, é bom para a sua confiança, mas sabemos que vem de uma pausa, depois de uma longa época no Brasil e não podemos sobrecarregá-lo, temos de lhe dar tempo para se enturmar na equipa e jogar de início. Ainda estamos num processo de ambientação"."Às vezes fazemos transferências que correm bem, outras não. Era o desejo dele jogar mais, garantias de que podia jogar mais vezes no onze e tornou-se difícil aqui no Benfica. Respeitamos isso e esperamos ver como as coisas correm no Hoffenheim"."O plano era ter o Rollheiser para o verão, o clube teve a oportunidade de o garantir agora no verão. Gonçalo Guedes pediu para sair, para jogar mais, ir para o Villarreal. Tentamos combinar as duas coisas e estão felizes por ele estar cá agora. Foi uma decisão perfeita garanti-lo agora. Vamos ver o que acontece com o Angel [Di María] e o Rafa. Agora estamos satisfeitos com os jogadores que temos na equipa, trouxemos uma energia fresca e estamos concentrados no resto da época"."É difícil comparar jogadores. Às vezes as coisas acontecem, com a janela de tranferência aberta tudo pode acontecer. E depois temos de respeitar a vontade dos jogadores, respeito muito os futebolistas que saíram, ajudaram-nos bastante, mas o momento era de eles saírem e tivemos de contratar novos reforços. Os que chegaram estão felizes por jogarem num clube grande como o Benfica, trazem entusiasmo e qualidade, o que é bom para nós. São jogadores para o futuro, são jovens. Estou feliz com a equipa, com os jogadores que chegaram, mas também com os que saíram."