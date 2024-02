O "potencial tremendo" do Benfica, a perseguição ao Sporting e a lesão de Prestianni: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez, este sábado, a conferência de antevisão ao Benfica-Gil Vicente, marcado para amanhã, pelas 18 horas, no Estádio da Luz."Estão a atravessar um bom momento porque são uma boa equipa. Têm uma ideia clara de jogo, são uma equipa corajosa e que acredita em si. Jogam um futebol no último terço do campo e são muito fortes taticamente. Venceram o V. Guimarães, por exemplo. É sempre difícil jogar contra o Gil Vicente, mas também é difícil jogar contra o Benfica. Precisamos de fazer um bom jogo se queremos vencer"."Temos de distinguir todos os jogadores porque são diferentes e encontravam-se em condições físicas diferentes. O Marcos Leonardo já conseguiu mostrar a sua qualidade, já demonstrou que é um bom jogador e que consegue ligar bem com os companheiros. Estamos a tentar fazer com que os outros jogadores atinjam uma boa forma física. Com o Arthur Cabral, com o Marcos Leonardo e com o Tengstedt, acho que temos cada vez mais opções para podermos utilizar o jogador certo no momento adequado. Estão todos a treinar bem. Marcos Leonardo tem tido um comportamento tático bom, assim como os outros. Rollheiser tem descansado depois da temporada na Argentina, mas jogou contra o E. Amadora e acho que conseguiu entender bem os colegas. Prestianni, lamentavelmente, tem um problema no tornozelo e, muito provavelmente, vai ficar de fora umas três semanas. Estamos muito felizes com os reforços, assim como com Bah e Neres, que superaram as lesões. O nosso desafio agora é conseguir ter estes jogadores todos em campo no momento mais adequado. Temos um calendário muito apertado e agora o desafio é esse"."Para mim, não me faz diferença. Acho que temos é de manter a concentração em todos os jogos. Espero uma corrida até à última jornada. Todas as equipas estão fortes e o Sporting continua muito bem, assim como o FC Porto ou o Sp. Braga. Todos os jogos são exigentes. Estou focado, concentrado e isso não tem qualquer efeito na maneira como treino a equipa. Sabemos que precisamos de muitos pontos e o calendário é o que é"."É uma boa questão, mas não posso responder a isso. Acho que é algo que tem de ser demonstrado em campo. As coisas estão a correr bem, acho que estivemos muito bem na primeira metade da época. Certos jogadores quiseram deixar o Benfica e nós concordámos, encontrámos boas soluções e outras oportunidades no mercado para estarmos mais bem preparados para o verão. Temos uma energia fresca no plantel, muitos jogadores com potencial para o futuro, uma equipa jovem. Acho que o equilíbrio no plantel é muito bom e a perspetiva que temos nos jogadores também. Acho que o Benfica tem um potencial tremendo, temos jogadores que vão crescer, desenvolver e que vão aumentar o seu valor. A curto prazo é um desafio para nós, para que atinjam a melhor forma física. Não fizemos a pré-época com alguns deles, mas queremos vencer títulos e esse é o nosso desafio. Se estou satisfeito? Absolutamente, mas também estamos a passar por uma situação exigente, a de integrar todos os jogadores. Mesmo com os lesionados, já jogávamos bem. Isso traz-nos confiança. Agora é juntar isto tudo"."Preciso sempre de pensar em várias coisas. Acho que estamos a atravessar uma boa fase, sabemos que o próximo jogo é domingo e isso não é problema. Sabemos que três dias entre jogos não é problema, mas quando estamos a jogar a grandes distâncias, isso exige muito tempo. Gosto de tomar as melhores decisões em cada jogo, mas todos estão prontos para entrarem em campo nas próximas semanas. Claro que temos muitas opções, mas temos de encontrar a melhor abordagem para cada jogo. Precisamos de muitos pontos, estamos devidamente preparados"."O Martim está a sair-se bem no Gil Vicente. Independentemente dos jogadores estarem ou não emprestados, temos de aceitar as coisas como são. Com todos os jogadores que saem no Benfica, a ideia é dar-lhes oportunidade para se desenvolverem, para ganharem confiança. E claro que é sempre uma excelente oportunidade para o Benfica. A ideia é termos uma boa visão geral de todos os jogadores e temos de tomar decisões difíceis depois no final da época, porque temos que respeitar o desejo do próprio jogador. É verdade que alguns jogadores atravessam momentos difíceis, mas estou muito satisfeito com a equipa".