A enigmática mensagem de Trubin depois do jogo do Shakhtar... em que não atuou

O Benfica tem atenções voltadas para Anatoliy Trubin e o guarda-redes ucraniano publicou, esta tarde, uma mensagem que enigmática. Através de uma storie do Instagram, e depois de nem ter ido a jogo no empate (1-1) do Shakhtar Donetsk com o FC Veres, o guardião partilhou uma imagem sua legendada com vários emojis, que remetem para um certo ânimo para algo que está para vir...Recorde-se que, como o nosso jornal escreveu na edição de hoje, o guarda-redes, de 22 anos, agrada na Luz há algum tempo pelas suas características e enorme margem de progressão, mas a sua contratação implicará um forte investimento por parte da SAD. É portanto um sonho caro já que o valor de mercado do jogador ronda os 20 M€.