A expulsão de Conceição, a ausência de Neres e as exibições de Kökçü e Musa: o que disse Schmidt na conferência

Depois de falar na zona de entrevistas rápidas, Roger Schmidt deslocou-se até à sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro para conversar com os jornalista sobre o triunfo por 2-0 sobre o FC Porto na Supertaça.





O treinador alemão explicou quais foram, na sua opinião, as principais diferenças na equipa em comparação entre a primeira e segunda partes, elogiou a exibição do reforço Kökçü, justificou a opção de iniciar o jogo sem um avançado e comentou ainda a entrada positiva de Petar Musa no encontro. "Depois do intervalo as coisas mudaram completamente, conseguimos sem mais intensos, ter mais bola, atacámos muito, fomos muito eficientes nesses momentos. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores porque não é fácil jogar contra o FC Porto. Estamos muito felizes com esta vitória. Agora estamos a olhar já para o jogo de segunda-feira", começou por dizer.

O que mudou realmente na equipa da primeira para a segunda parte?

"Acho que o Petar entrou muito bem no jogo, mas na minha opinião esse não foi o único motivo. O FC Porto jogou uma excelente primeira parte, principalmente nos primeiros 30 minutos, e não tínhamos muitas bolas na frente. Eles ganhavam as bolas antes de chegarem ao nosso último terço. Há momentos diferentes no jogo. O momento deles foi no início. Petar Musa esteve muito bem na segunda metade, muito intenso, mas os restantes jogadores também estiveram muito intensos. O João Neves também esteve bem, assim como o Chiquinho. Foi um jogo com duas metades muito distintas."

Um comentário sobre a expulsão de Sérgio Conceição e a situação semelhante que também viveu no Bayer Leverkusen?

"Para ser franco não sei por que viu o cartão vermelho, não sei nada sobre essa situação por isso não posso fazer comentários sobre isso."

Com esta conquista, o Benfica está na pole position para conquistar o campeonato?

"Não, esta noite estivemos bem e merecemos ganhar o troféu. Amanhã será um novo desafio. Sei o quão difícil é ganhar o campeonato. Também há equipas como o Sporting e o Sp. Braga. Tenho sempre muito respeito por todas as competições, mas claro que a Liga é mais importante do que as restantes. Temos uma tarefa difícil nas semanas restantes. Não somos os favoritos a vencer a Liga. Temos 34 jogos difíceis pela frente o próximo é já contra o Boavista. Respeitamos todos os nossos adversários."



Porquê optar por um ataque mais móvel na primeira parte e mais posicional na segunda?

"O que significa com ataque móvel? Sem ponta-de-lança? Foi uma decisão para hoje. Já o tínhamos feito na última época, com o Fredrik a jogar como segundo avançado. A ideia foi procurar mais espaços na linha atrás do avançado. Precisávamos de um jogador mais forte no centro, mais físicos. Mas também já tínhamos alguns jogadores com cartões amarelos e eles estavam bem pela direita. O que realmente mudou [da primeira para a segunda parte] foi termos jogado com mais coragem e, sobretudo, com mais bola."

Um olhar ao desempenho de Kökçü e um comentário sobre a ausência de David Neres da ficha de jogo

"Jogaram muito bem, não é fácil entrar num jogo com tanta intensidade. Não é fácil para um jogador chegar ao Benfica porque sente-se a pressão. Na minha opinião saiu-se muito bem. O David Neres teve um problema físico e foi por isso que não pôde alinhar hoje no jogo. Esperemos que já esteja disponível para segunda-feira", terminou.