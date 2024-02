A foto "com cenário" de Rafa que fez Bruno Lage reagir: «Já deixaste de lado aquela bota de basquete horrível?»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Alexandre (@rafaelalexandresilva)

Rafa Silva publicou esta sexta-feira nas redes sociais várias fotos numa cerimónia festiva. O jogador do Benfica trocou o equipamento dos encarnados por um fato e as reações na caixa de comentários não tardaram em surgir. Bruno Lage, antigo treinador do avançado, não perdeu a oportunidade para 'provocar' Rafa..."Cenário! É assim que vais para o treino? Já deixaste de lado aquela bota de basket horrível?", escreveu o técnico, que se encontra sem clube desde que deixou o Botafogo em outubro de 2023.Quem também comentou a publicação foi Arthur Cabral: "Rafinho", tal como Chiquinho, antigo companheiro de equipa: "Sabes tanto, meu lindo". Hélton Leite, ex-guarda-redes do Benfica, deixou um emoji.