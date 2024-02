A mensagem do presidente da FPF para João Neves: «A mãe viveu intensamente as conquistas do filho»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deixou uma mensagem de condolências a João Neves, após a morte da mãe do jogador, Sara Gonçalves. O dirigente recordou que a mãe "viveu com muito orgulho" as conquistas do filho e acredita que "continuará a ser a mais próxima vigilante dos muitos êxitos" que o internacional português ainda alcançará.

"Envio ao João Neves as mais profundas condolências pela irreparável, injusta e abrupta perda da sua mãe, Sara Gonçalves. Sei, por experiência própria, que nunca estamos preparados para nos despedirmos tão cedo dos que mais amamos e que esse vazio é ainda mais difícil de aceitar numa idade tão nova como a do João", começou por escrever, como se lê no comunicado publicado no site da Federação Portuguesa de Futebol.





"Por já conhecermos o João há muitos anos, pelo seu percurso na formação, pelo seu caráter tão caloroso e bondoso, sabemos que a sua mãe, Sara Gonçalves, viveu com muito orgulho as conquistas que o seu filho atingiu em tão tenra idade. Sabemos igualmente que, onde quer que esteja, continuará, certamente, a ser a mais próxima vigilante dos muitos êxitos que ainda alcançará na sua carreira profissional e vida pessoal", prosseguiu, concluindo para enviar os sentimentos ao jogador, que tem 3 internacionalizações: "Ao João, assim como a toda a sua família, envio um abraço e os meus mais profundos sentimentos por tão triste perda."