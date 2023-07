A reação de Enzo Fernández a vídeo que recorda a 'novela' da transferência do Benfica para o Chelsea

A transferência de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea foi uma das principais novelas do mercado de transferências de janeiro. Após vários avanços e recuos nas negociações entre os dois clubes, o médio campeão do mundo pela Argentina no Qatar'2022 acabou mesmo por transferir-se para o clube inglês por 121 milhões de euros.

Este domingo, um seguidor do médio argentino no Twitter recordou, num vídeo com vários 'tweets' de jornalistas, os principais episódios da novela que animou a anterior janela de transferências, publicação essa que Enzo Fernández fez questão de reagir com dois emojis a 'chorar a rir'.



Recorde-se que o médio esteve no Benfica apenas durante a primeira metade da última temporada, tendo apontado quatro golos e seis assistências em 29 jogos disputados com a camisola do clube da Luz.





