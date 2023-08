Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória (2-0) frente ao FC Porto na Supertaça, jogo disputado ontem no Estádio Municipal de Aveiro."O FC Porto deu tudo no início e achei um jogo demasiado intenso para princípio de época. O Benfica aguentou e na 2ª parte, com dois golos de classe, melhorou. Di María veio acrescentar muito. Lamento o que se passou no final. Não precisamos disto.""Nunca na minha vida vi algo assim no final nem nunca pensei ver. O Sérgio Conceição não sabe perder. No jogo, o Benfica acertou nas marcações e melhorou. O Di María é um craque. Surpreendeu-me o domínio na 2ª parte e substituições foram bem feitas.""Esta parte final foi o melhor documentário sobre um 3º Mundo. O jogo foi bipolar. Não estávamos a levar 2 ou 3 por acaso, mas a 2ª parte foi totalmente diferente. Aconteceu algo histórico: nunca tinha visto o VAR funcionar num jogo com o FC Porto."