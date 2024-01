Acordo total para o empréstimo de Jurásek ao Hoffenheim: Lateral esperado na Alemanha

Jurásek vai mesmo terminar a época ao serviço dos alemães do Hoffenheim, onde deverá ser oficializado amanhã. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o Benfica e o emblema alemão já chegaram a acordo para a cedência do lateral, num empréstimo que contempla uma cláusula de opção de compra de 12 milhões de euros e, nesta altura, falta apenas Jurásek realizar testes médicos.Chega assim ao fim a curta passagem de Jurásek pelo clube da Luz. O croata, que foi contratado no verão ao Sparta Praga, por 14 milhões de euros, vai ser agora emprestado e fica em aberto a possibilidade de ser depois vendido a título definitivo. Pelas águias, não foi além das 12 partidas disputadas, nunca conseguindo impor-se no onze de Roger Schmidt.Agora, com a chegada de Álvaro Carreras à Luz, Jurásek ficou com o caminho livre para procurar uma alternativa e irá seguir a carreira nos alemães do Hoffenheim.