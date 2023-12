Adepto do Benfica esfaqueado no intervalo do jogo com o AVS SAD

Um adepto do Benfica foi esta noite esfaqueado em pleno Estádio da Luz. Segundoapurou no local, o desentendimento começou devido a um lugar, no piso 3, setor 38. A assistir, estavam duas filhas menores da vítima.Ainda de acordo com o que conseguimos saber, a discussão aconteceu durante o intervalo do Benfica-AVS SAD e o homem esfaqueado foi encaminhado para o Hospital Santa Maria, encontrando-se fora de perigo. Quanto ao agressor, continua em fuga e aas autoridades vão recorrer às imagens de videovigilância do estádio para tentar a sua identificação.