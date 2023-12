Adepto do Benfica foi detido e está sob a alçada do DIAP de Guimarães

O Benfica foi multado em 5.638 euros por incidentes no encontro com o Moreirense, da 12.ª jornada da Liga Betclic, sendo que a GNR, responsável pelo policiamente no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, esteve bem ativa, como se dá conta no mapa de castigos. Além de ter sido identificado um adepto por "injúrias" e negada a entrada a dois por comportamento inadequado, registou-se uma detenção, que está agora sob alçada do DIAP de Guimarães."Foi detido um adepto afeto ao SL Benfica (ostentava indumentária do clube), junto da porta 2, por proferir injúrias dirigidas aos militares da Guarda empenhados. Na segurança do evento desportivo naquele local e também por resistência e da coação aos militares aquando da sua detenção. Ao cidadão foi-lhe recusada a entrada no estádio, foi transportado para o posto de Lordelo e foi elaborado auto de notícia, pelos factos lá relatados e remetido aos serviço do Ministério Público - DIAP de Guimarães", pode ler-se.De acordo com o que comunicou a GNR na "reunião de final de jogo", "foram identificados dois adeptos afetos ao SL Benfica (ostentavam indumentária do clube), no interior da bancada topo norte, junto da porta 2, por incumprimento reiterado das ordens e indicações dos militares da Guarda (...). Ambos os cidadãos foram colocados no exterior do estádio e foram levantados, respectivamente, os autos de contraordenação".Estas incidências resultaram numa multa de 1.020 euros. Os restantes 4.618 euros dizem respeito a utilização de engenhos pirotécnicos e atraso, em dois minutos, no reínicio do jogo. "A equipa do SL Benfica não invocou qualquer motivo justificativo", informa-se.