Adepto do Benfica suspeito de esfaqueamento na Luz proibido de entrar em estádios

O adepto do Benfica detido por ser suspeito de ter esfaqueado outro espectador durante o intervalo do Benfica-AVS fica proibido de entrar em estádios e também obrigado a apresentações mensais na esquadra da área de residência. Estas foram as medidas de coação aplicadas pelo juiz, neste sábado, ao individuo de 42 anos.A detenção do referido adepto ocorreu na última quinta-feira, na sua residência, na zona do Cacém. É suspeito de ter agredido, com recurso a arma branca, outro adepto no jogo disputado dia 21 de dezembro, tendo provocado "uma perfuração do abdómen". Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP fala em "motivos fúteis", relacionados com os lugares na bancada, como tendo estado na origem da altercação. O suspeito colocou-se depois em fuga, mas logo nesse dia a PSP encontrou a suposta arma do crime, nas imediações do Estádio da Luz.De recordar ainda que este caso levou à abertura de um processo por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que pode ter repercussões para o Benfica, enquanto organizador do encontro, que se arrisca a 2 jogos à porta fechada. Em paralelo, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto também deverão abrir um processo de contra-ordenação na sequência do incidente.