Adeptos da Real Sociedad fizeram-se sócios do Benfica para ver jogo na Luz e águias... devolveram dinheiro

O Benfica quer evitar a presença de adeptos da Real Sociead espalhados pelo estádio e por isso devolveu o dinheiro a alguns espanhóis que se fizeram sócios dos encarnados com o único propósito de assim conseguirem adquirir bilhetes para o jogo da Liga dos Campeões, agendado para a próxima terça-feira, às 20 horas. Segundo noticia o 'As', mais de 100 adeptos do clube espanhol utilizaram essa estratégia depois de não terem conseguido comprar bilhetes para a zona reservada aos visitantes, tendo pago 20 euros para se tornarem sócios das águias e mais 30 euros pela entrada para outras bancadas da Luz.Nesta quarta-feira, e sem qualquer aviso prévio, o Benfica começou a devolver aos adeptos da Real Sociedad as quantias recebidas. Os bilhetes que já tinham sido adquiridos foram retirados da app do clube, que os espanhóis tinham instalado nos respetivos telemóveis. Uma medida que está a gerar descontentamento entre os adeptos espanhóis, que já tinham tudo planeado para a viagem a Lisboa. Além disso, reclamam que só lhes foi devolvido o valor dos bilhetes mas não a quantia paga para se tornarem sócios.Contactada por, fonte do Benfica confirma que devolveu o dinheiro dos bilhetes adquiridos pelos adeptos espanhóis, apontando para cerca de 100 casos detetados.