Adeptos do Benfica detidos em San Sebastián já estão em liberdade

Os quatro benfiquistas que foram ontem detidos antes do encontro entre a Real Sociedad e o Benfica ficaram em liberdade, ao início da tarde de hoje. De acordo com a imprensa basca, que cita fonte policial, os adeptos, de "21, 26, 32 e 42 anos, após passarem a noite na esquadra" foram ouvidos por um juiz, que acabou por decidir libertar os encarnados. Segundo o 'El Diario Vasco' não há informações sobre se terão ficado com alguma medida preventiva.Recorde-se que os desacatos ocorreram cerca de 45 minutos antes da partida, provocando cerca de 10 feridos que tiveram de ser conduzidos ao hospital. Tudo ocorreu na Praça das Armerías, quando um grupo de adeptos bascos foram atacados por dezenas de benfiquistas encapuzados e vestidos de negro, o que gerou uma batalha campal.Refira-se que já no decorrer da partida, foram lançadas tochas para cima de adeptos da Real Sociedad, o que motivou uma reação dura do presidente da Real Sociedad. Aperribay garantiu que iria agir "penalmente" contra os benfiquistas, ainda que reconheça que muitos destes adeptos, causadores de distúrbios, nem sejam sócios do clube da Luz.