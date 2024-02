Adeptos do Benfica exigem homenagem em vida a Eriksson

Sven-Goran Eriksson completou 76 anos nesta segunda-feira, numa fase difícil da vida já que se encontra gravemente doente. Recentemente surpreendeu o futebol mundial quando informou que tem cancro no pâncreas e, na melhor das hipóteses, terá "um ano de vida". O treinador sueco tem uma forte ligação ao Benfica, clube que orientou em duas passagens (entre 1982 e 1984 e depois entre 1989 e 1992) e onde festejou três títulos de campeão, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, levando as águias a duas finais europeias.De forma a assinalar o aniversário do sueco, o Benfica publicou uma mensagem na conta oficial do Instagram. "Parabéns, Eriksson, força!", escreveram os encarnados como legenda a uma foto do treinador em ação na Luz. A publicação mereceu imensos comentários de adeptos anónimos, com a maioria a exigir uma homenagem em vida a Eriksson no Estádio da Luz.O pedido mais recorrente é que o Benfica organize um evento que permita mostrar ao técnico sueco todo o apreço e gratidão que clube e massa associativa têm pelo trabalho desenvolvido na Luz e, ao mesmo tempo, corresponder ao carinho que o sueco sempre demonstrou pelo clube em todas as intervenções públicas. No Instagram das águias houve mesmo quem defendesse que deveria ser concedida a Sven-Goran Eriksson a possibilidade de sentar-se uma vez mais no banco encarnado e dirigir a equipa, à semelhança do convite já formulado por Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, que ao saber do sonho do colega sueco de treinar os reds se disponibilizou de imediato a passar a pasta por um dia.