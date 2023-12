Adeptos do Benfica tentaram invadir parque de estacionamento dos jogadores na Luz

Schmidt para os adeptos: «Se não estão contentes com o que os jogadores fizeram hoje, o melhor é ficarem em casa» Schmidt para os adeptos: «Se não estão contentes com o que os jogadores fizeram hoje, o melhor é ficarem em casa»

A CMTV revelou que um grupo superior a 20 pessoas conseguiu entrar no parque de estacionamento do Estádio da Luz e tentou, posteriormente, aproximar-se da zona onde estavam estacionados os carros dos jogadores do Benfica. A invasão aconteceu depois do empate (1-1) com o Farense e só a rápida intervenção da polícia evitou males maiores, com as forças de segurança a conseguirem dispersar esses adeptos. Ainda de acordo com a televisão do 'Correio da Manhã', ninguém foi identificado nem houve detenções.Recorde-se que a partida ficou também marcada pela contestação à equipa e principalmente a Roger Schmidt, nomeadamente quando este, ao minuto 64, tirou João Neves, o que levou os sócios junto ao banco de suplentes a revoltarem-se No final, na conferência de imprensa, Schmidt deixou críticas aos adeptos que contestaram jogadores e treinador, dizendo aos mesmos para "ficarem em casa".