Adeptos do Benfica vão poder licitar as camisolas dos jogadores durante os jogos

Proudly announcing our newest partner @SLBenfica



For the next five years, worn shirts from Benfica players in the Portuguese Championship, Portuguese Cup, Portuguese League Cup and European matches will be made available via our auctions. pic.twitter.com/sD2SGVSLfH — MatchWornShirt (@MatchWornShirt) August 6, 2023

Os adeptos do Benfica vão na nova temporada voltar a ter a oportunidade de estar ainda mais próximos do clube com a possibilidade de adquirir as camisolas que os jogadores usaram em campo. As camisolas serão autênticas e exclusivas de forma a preservar todos os elementos do próprio jogo, conferindo assim um valor distintivo a quem as conseguir adquirir.Depois de na época passada ter estado associado à plataforma de leilões Athletic Club Momento , o clube da Luz junta-se agora à 'MatchWornShirt', que possibilita um processo em tudo similar ao de 2022/23, com a possibilidade de iniciar a licitação assim que se dá o pontapé de saída para cada jogo das águias. Desta forma, os adeptos terão a oportunidade de participar na licitação enquanto as camisolas ainda estão a ser usadas pelos jogadores em campo. O primeiro leilão acontecerá já no próximo dia 9 de agosto, na Supertaça frente ao FC Porto, em Aveiro.