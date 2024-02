Adeptos do Toulouse em euforia 'pintam' Lisboa de lilás

Lisbonne est en train de se colorer de violet



Ce soir, vous serez 3??4??0??0?? supporters pour encourager le TéFéCé à l'Estádio da Luz !#SLBTFC #UEL pic.twitter.com/nDADwGTFRk — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 15, 2024

O Toulouse contará com o apoio de cerca de 3.400 adeptos esta quinta-feira à noite, frente ao Benfica. A maioria dos apoiantes da equipa francesa concentra-se na zona do Terreiro do Paço, que está pintada de lilás, a cor do equipamento do adversário dos encarnados no playoff de acesso à Liga Europa.Um jogo que está a ser vivido com intensidade pelos adeptos do Toulouse, que está pela primeira vez numa fase tão adiantada de uma prova europeia. Nem a derrota (1-2) com o Nantes na última jornada da Liga francesa esmoreceu os ânimos.