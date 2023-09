Adeptos fazem apelo nas redes sociais de Vlachodimos: «Volta para o Benfica, já fazes falta»

Vlachodimos nunca foi um guarda-redes consensual nas cinco épocas em que representou o Benfica mas, depois da derrota com o Salzburgo, muitos adeptos foram às redes sociais do grego apelar a que volte ao clube de onde saiu nem há um mês. A última publicação do guardião no Instagram tem vários comentários onde se refere que este faz falta ao plantel de Roger Schmidt."Volta para o Benfica, já fazes falta" ou "volta, estás perdoado", são algumas das frases que se podem ler de adeptos, alegadamente do Benfica, que não gostaram da exibição de Trubin, no encontro relativo à Liga dos Campeões: "Odysseas > Trubin", é outro comentário que se pode ler na referida publicação.De qualquer forma, esse é um cenário que não se coloca. Depois de se ter incompatibilizado com Roger Schmidt, Vlachodimos assinou contrato com o Nottingham Forest, clube ao qual está vinculado até 2027. Para trás ficam cinco temporadas em que foi quase sempre titular e onde conquistou dois títulos de campeão nacional e duas Taças de Portugal.