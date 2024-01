Advogados do Benfica satisfeitos com agravamento de penas no caso dos emails: «Não vale tudo»

A equipa de advogados do Benfica reagiu com satisfação ao agravamento das penas de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no caso da divulgação dos emails do Benfica, e de Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal."A improcedência do recurso dos arguidos e a procedência do nosso, com o consequente agravamento da condenação dos arguidos, reforça a satisfação que a sentença da primeira instância já nos dera, reafirmando-se agora que não vale e não pode valer tudo", sublinharam Rui Patrício, João Medeiros e Paulo Saragoça da Matta.O Tribunal da Relação de Lisboa agravou para dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, a condenação de Francisco J. Marques, ao passo que Diogo Faria apanhou nove meses de prisão, com pena suspensa durante um ano. Isto porque as juízas desembargadoras valorizaram o crime de ofensa de pessoa coletiva agravada em relação ao Benfica, nomeadamente através da publicação do livro 'O Polvo Encarnado'.