Afinal há outro: David Neres também foi amnistiado graças ao Papa

Afinal houve outro jogador ligado ao Benfica também amnistado pelo Papa. Além de Vlachodimos , que entretanto mudou-se para o Nottingham Forest, também David Neres recebeu o perdão de pena depois dos comentários na festa do título.O extremo, recorde-se, o extremo brasileiro identificou o sportinguista Pote e Otávio, na altura jogador do FC Porto, nos comentários de um direto na rede social Instagram, escrevendo as expressões "Chupa" e "Chora bebé", sendo que esta última é uma frase utilizada mais do que uma vez pelo antigo médio do FC Porto.Por este comportamento, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tinha castigado o brasileiro por um jogo e aplicado uma multa de 510 euros, mas o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) acabaria por aceita providência cautelar interposta pelo Benfica e suspendeu esse castigo, o que permitiria a Neres jogar a Supertaça frente ao FC Porto (o brasileiro acabaria por falhar a partida devido a lesão).Agora, Neres fica a salvo face à Lei n.º 38-A/2023, de 2 de agosto, que estabelece um perdão de penas por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Portugal. O TAD recorda este caso cumpre os requisitos para essa ilibação. Os factos são referentes a 27 de maio, data que se insere nessa lei, trata-se de uma "infracção disciplinar que não constitui simultaneamente ilícito penal não aministiado" e "cuja sanção aplicável não é superior a suspensão ou prisão disciplinar", sendo que Neres "não pode ser considerado reincidente."Esta é de, resto, uma decisão datada a 15 de Setembro. Caso houvesse, de facto, a decisão de manter o castigo de um jogo, o internacional canarinho teria falhado o encontro frente ao Estrela da Amadora em que o Benfica venceu por 2-0. O brasileiro acabaria por ser fundamental, já que fez as duas assistências para golo.