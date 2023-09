AG da Benfica SAD marcada para dia 28

A Assembleia Geral da Benfica SAD vai realizar-se no próximo dia 28 de setembro, às 19 horas, no Auditório do Museu Cosme Damião. A ordem dos trabalhos contempla 5 pontos:- apreciar e deliberar sobre o Relatório e Contas do exercício de 2022/23;- deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;- proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;- deliberar sobre a política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da mesa da Assembleia Geral;- deliberar sobre uma alteração ao acordo relativo à alienação das ações representativas do capital social das sociedades Benfica Estádio - Construção e gestão de estádios SA e Benfica TV SA.O ponto que promete ser mais quente é o da remuneração dos elementos dos órgãos. A proposta prevê que a remuneração dos administradores executivos seja composta por uma componente mensal fixa paga 14 vezes por ano e por uma eventual componente variável anual, sujeita ao limite máximo de 40% da remuneração total anual. Quanto aos administradores não executivos passam a receber um valor predeterminado como senha de presença em cada reunião, procedimento extensível aos elementos do Conselho Fiscal.