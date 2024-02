Agente de Trubin dá a entender que ucraniano pode sair no verão: «Não posso dizer muito mais»

O Inter Milão foi o primeiro clube a chegar-se à frente por Anatoliy Trubin, mas o Benfica "apareceu e em poucos dias tudo se resolveu". Quem o conta é o próprio guarda-redes, que também confessa que a Premier League é um sonho por cumprir. A representante do jogador vai mais longe, dando a entender que uma saída da Luz pode acontecer já no verão."Será interessante acompanhar a situação dos guarda-redes da Premier League no próximo verão. Temos uma excelente oportunidade de provar o nosso valor", revelou Maryna Andriienko ao blogger Povoroznyuk Dmytro, para o canal de YouTube 'Tendências'. "Não posso dizer muito mais...", acrescenta ainda, antes de ser questionada sobre se a liga inglesa é o sonho: "Se Deus quiser!"Também Trubin foi confrontado com a possibilidade de um dia rumar a terras de Sua Majestade. "Se faz parte dos planos? É claro que sim. Estava escondido e agora estou aqui, muito, muito feliz. O Benfica é de topo", revelou o jogador, de 22 anos.Para chegar à Luz, o guardião optou por não renovar contrato com o Shakhtar Donetsk. "Disse aos meus agentes, que estavam a conversar com o Shakhtar, que não ia assinar um novo contrato. Não fiz chantagem. É claro que os jogadores, quando lhes chega uma oferta em que oferecem muito dinheiro, querem ir. Estiveram [Shakhtar] alguns novos sem me oferecer um novo contrato, pelo que depois acabei por decidir que não renovaria. Decidi que estava pronto e eles apoiaram a decisão. Inter? Sim, disseram-me que houve conversas mas que não se chegou a um acordo em relação ao preço. Depois o Benfica apareceu e em poucos dias tudo se decidiu", contou.Para Trubin, não restavam dúvidas: era o timing certo para mudar de ares. "Entendi que não estava no limite das minhas capacidades e que seria a hora de dar o próximo passo. Percebi também que quanto mais cedo se der esse passo, mais fácil será mais tarde e mais rápido conseguiremos progredir", revelou ainda.Apesar da despedida recente, o gigante ucraniano já planeia:"Cresci lá e espero que as portas continuem abertas para quando estiver no final da carreira. É claro que quero terminar no meu clube e na minha cidade natal."