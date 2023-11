Agustín Giay referenciado pelo Benfica

O nome do argentino Agustín Giay, lateral de 19 anos do San Lorenzo, está na lista do Benfica tendo em vista o reforço do plantel em janeiro para concorrer com Alexander Bah. Capitão da seleção sub-20, Giay é um jogador ofensivo que também pode jogar como ala, num perfil semelhante ao do internacional dinamarquês. Apesar de ser jovem, é titular indiscutível do 3º classificado do campeonato argentino – soma 38 jogos – e está a ser seguido desde o verão pelo Real Madrid, que prepara uma oferta para apresentar ao San Lorenzo.

Refira-se que em julho o site Transfermarkt avaliava Giay em 4,5 M€, sendo que agora saltou para os 8 M€.