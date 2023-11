Ainda lesionados: Bah e Kökçü fora do treino

Bah e Kökçü ficaram fora do treino de ontem, que contou apenas com os jogadores não utilizados frente à Real Sociedad. Habituais titulares na equipa de Roger Schmidt, tanto o lateral-direito como o médio muito dificilmente serão opções para o dérbi, como, aliás, já tinha referido o alemão, a 3 de novembro. “Não sei, mas estou a contar que não possam jogar”, expressou. O dinamarquês, recorde-se, tem um edema ósseo no pé esquerdo, enquanto o turco tem uma fascite plantar do pé direito. Estas lesões, aliás, foram um dos motivos para a mudança para os 3 centrais.

Já o lateral-esquerdo Bernat mantém-se em dúvida para a receção ao Sporting. Presente em 6 jogos - titular em 3 deles - o jogador emprestado pelo PSG falhou os duelos frente a Chaves e Real Sociedad devido a uma mialgia nos adutores da coxa esquerda.