Alarme no Benfica: Bah e Di María saem lesionados de Milão

Além da derrota, o Benfica teve mais aspetos negativos decorrentes da partida de Milão. Alexander Bah (primeira parte) e Di María (segunda) saíram lesionados e são mais uma preocupação para Roger Schmidt. No caso do lateral, manifestou queixas aos 20 minutos e acabou por dar lugar a Tomás Araújo. O internacional dinamarquês, recorde-se, tem-se debatido com alguns problemas físicos.Quanto ao extremo, foi substituído aos 79' com queixas musculares na coxa direita após um sprint e uma jogada dividida com um defesa do Inter. Embora tenha saído pelo próprio pé, o jogador argentino não escondeu algum desconforto devido à dor.