Alexander Bah e Jurásek mataram saudades do Slavia Praga

O Slavia Praga encontra-se em Portugal, mais precisamente no Algarve, e Alexander Bah e David Jurásek não perderam a oportunidade para matar saudades. Os laterais do Benfica chegaram à Luz provenientes do emblema checo, precisamente. Num vídeo partilhado pelo Slavia, os dois jogadores surgem sorridentes com alguns dos antigos companheiros."O amor antigo não enferruja! As antigas celebridades David Jurásek e Alex Bah vieram visitar-nos ao Algarve. Ficámos muito felizes por vos ver", pode ler-se na publicação do clube. Tanto Bah como Jurásek trataram de partilhar as imagens posteriormente.