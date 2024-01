Álvaro Carreras admite "sentimentos mistos" após a estreia pelo Benfica

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A´lvaro Ferna´ndez Carreras (@alvarocarreras3)

Álvaro Carreras estreou-se pelo Benfica na derrota, nos penáltis, diante do Estoril, na segunda meia-final da Allianz Cup. O lateral-esquerdo entrou na segunda parte e assinou alguns bons momentos no ataque mas a equipa encarnada não conseguiu a reviravolta e acabou por ceder no desempate. Por isso, o jogador admitiu sensações opostas."Sentimentos mistos esta noite ao vestir, pela primeira, esta camisola e defender este escudo mas custa não conseguir a vitória que todos queríamos, merecíamos outro desfecho. Continuamos firmes e focados no que aí vem. Olhando sempre para a frente, com a cabeça já no próximo jogo. Vamos com tudo", escreveu o defesa espanhol no Instagram.