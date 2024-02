Álvaro Carreras aplaudido na estreia pelo Benfica no Estádio da Luz

Depois de ter feito a estreia pelo Benfica na Allianz Cup, nos minutos em que foi lançado na meia-final diante do Estoril, Álvaro Carreras teve ontem a oportunidade de realizar os primeiros minutos no Estádio da Luz.

O lateral, de 20 anos, foi opção de Schmidt a partir dos 67', quando rendeu Morato no flanco esquerdo, mas a verdade é que o espanhol até poderia ter sido lançado mais cedo. Isto porque aos 52' Morato apresentou queixas na zona abdominal, o que motivou a ida de Carreras para a zona de aquecimento. O reforço de inverno ouviu aplausos do público, mas não necessitou de entrar, pois o brasileiro recuperou. Rollheiser, que entrou 86', também fez então a sua estreia no Estádio da Luz, ao passo que Prestianni, lesionado, assistiu do camarote.