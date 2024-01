Álvaro Carreras chega entusiasmado: «O Benfica é um clube gigante, tenho muita vontade de começar já»

Álvaro Carreras chega à Luz cheio de entusiasmo. O lateral-esquerdo contratado ao Manchester United vê o Benfica como um "clube gigante" e quer começar o mais rapidamente possível a servir as águias."O Benfica é um clube gigante, com adeptos incríveis. Tenho muita vontade de começar já a jogar aqui", afirmou, à BTV. Assim, o lateral fez várias promessas em relação à sua atitude. "Vou dar tudo de mim", frisou, antes de dar uma nova garantia. "Prometo deixar tudo em campo para conseguirmos alcançar os objetivos do clube", reforçou o espanhol, de 20 anos, também conhecido como Álvaro Fernández e que herda a camisola 3 de Grimaldo.O defesa, que estava emprestado ao Granada, sente que a transferência para o Benfica é "um passo em frente", mostrando-se "muito agradecido pela confiança", depois da participação na liga espanhola, que teve alguns pontos negativos. "Os meses que tive na liga espanhola não foram perfeitos porque sofri, mas ajudaram-me muito", confessou o lateral, que também deu o nome do seu ídolo: "Acabei por cescer no futebol com o Marcelo a jogar a lateral-esquerdo."