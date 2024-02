Álvaro Carreras: «Estamos sempre à procura de seguir em frente»

Álvaro Carreras mostrou-se naturalmente satisfeito pelo apuramento do Benfica para os oitavos de final da Liga Europa. Depois do nulo em casa do Toulouse, o lateral esquerdo espanhol realçou que o principal objetivo foi conseguido e que a equipa vai "lutar" até ao fim.

"Sim, estamos contentes, estamos sempre à procura de seguir em frente. Vamos lutar até ao fim. Pensar jogo a jogo", referiu à SIC Álvaro Carreras, que entrou na 2.ª parte para o lugar de Morato, explicando ainda o que lhe pediu Roger Schmidt no momento da substituição. "Pediu-me para continuar com o plano da equipa. Tínhamos tudo claro, sabíamos que ia ser difícil mas conseguimos e há que pensar no próximo jogo. Se o Benfica é um bom clube para crescer? Sim, por isso é que vim. Caso contrário não tinha vindo. Adapto-me rápido e desde o primeiro momento acolheram-me bem e estou contente aqui."

Em declarações à Sport TV+, o jovem lateral espanhol de 20 anos repetiu as ideias principais. "Sabíamos que ia ser um jogo difícil mas o objetivo era passar e conseguimos. Pouco a pouco estou a adaptar-me numa equipa nova, um treinador novo e com gente nova. Mas já tenho algum tempo e pouco a pouco vamos crescendo. Ajudar a equipa é o principal objetivo. Vamos jogo a jogo. Temos jogo no domingo para a Liga, temos também a taça e vamos pensar jogo a jogo. Em todas vamos até à morte", disse, deixando uma palavra aos adeptos. "Estamos super agradecidos pelas pessoas que viajam. A minha família também me veio apoiar."