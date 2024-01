Álvaro Carreras reforça alegria por chegar ao Benfica: «O melhor lugar para continuar a sonhar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A´lvaro Ferna´ndez Carreras (@alvarocarreras3)

Álvaro Carreras reforçou o entusiasmo por chegar ao Benfica. Através das redes sociais, o lateral-esquerdo contratado ao Manchester United sente que chegou ao "melhor lugar para continuar a sonhar" depois de, na entrevista de apresentação, já ter qualificado o Benfica como um clube "gigante.""Extremamente feliz por fazer parte deste grande clube. É o melhor lugar para continuar a sonhar, o melhor lugar para continuar a ganhar. Nova etapa, mas sempre com a minha família", escreveu o espanhol, de 20 anos, nas redes sociais.O lateral, recorde-se, chega por empréstimo do Manchester United, com o Benfica a garantir uma opção de compra fixada nos 6 milhões de euros. Ficará com a camisola 3, que foi de Grimaldo durante 7 anos.