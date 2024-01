Álvaro Fernández dado como fechado no Benfica: conheça os contornos do negócio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao que tudo indica, Álvaro Fernández vai ser mesmo reforço do Benfica neste mercado de transferências de inverno. Segundo a informação hoje adiantada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o lateral-esquerdo espanhol chega às águias por empréstimo do Manchester United, com uma opção de compra fixada em 6 milhões de euros.





A mesma fonte adianta ainda que, caso o jogador seja titular em 50% dos jogos até ao final desta época, o negócio tornar-se-á permanente, com o Manchester United e salvaguardar uma cláusula de recompra, cujo valor ainda não foi divulgado.