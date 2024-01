Já garantido pelo Benfica, Álvaro Fernández ficou fora dos convocados do Granada

Estos son los 22 jugadores convocados por Alexander Medina para el #RealBetisGranada. ??

# pic.twitter.com/V07AZRUfLI — Granada CF ???? (@GranadaCF) January 13, 2024

O defesa-esquerdo Álvaro Fernández, que está garantido pelo Benfica, já não joga pelo Granada neste sábado à noite, frente ao Betis, em Sevilha, em partida da 20.ª jornada da Liga espanhola. Tal comoadiantou em primeira mão, o jovem espanhol é reforço dos encarnados por empréstimo do Manchester United, que acionou a cláusula existente no contrato de cedência com o clube espanhol para resgatar o jogador nesta janela de janeiro e transferi-lo para a Luz.O acordo que o Benfica estabeleceu com os red devils passa pelo pagamento de 1 milhão de euros pelo empréstimo até final da época, com uma opção de compra fixada nos 6 milhões de euros, quantia acrescida de 3 milhões de euros caso sejam atingidos determinados objetivos. O negócio deve ficar oficializado na próxima segunda-feira, após o jogo de amanhã dos encarnados com o Rio Ave que encerra a 1.ª volta da Liga Betclic.