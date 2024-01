Álvaro Fernández viaja este domingo para Lisboa: é oficializado no Benfica na segunda-feira

Prestes a ser reforço do Benfica, Álvaro Fernández viaja já este domingo para Lisboa, de acordo com o portal 'La Voz de Galicia'. De resto, o lateral-esquerdo será oficializado como jogador das águias na segunda-feira.O defesa ligado ao Manchester United estava a jogar no Granada por empréstimo, mas neste sábado já não foi convocado para defrontar o Betis, um dado que já tinha sido avançado por, precisamente na edição deste sábado.O espanhol, de 20 anos, chega ao Benfica num empréstimo com opção de compra. As águias pagam agora ao Manchester United 1 M€ pela taxa de empréstimo. Mais tarde, a opção de compra passa por um valor de 6 M€, mais 3 M€ consoante a concretização de objetivos.