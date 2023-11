Anderson Polga recorda 2003: «Tinha tudo praticamente acertado com o Benfica»

Anderson Polga esteve muito perto de reforçar o Benfica em 2003 e só foi para o Sporting porque as negociações com os encarnados falharam. “Tinha tudo praticamente acertado com o Benfica. Ninguém ou poucas pessoas sabem. Não me lembro quem fez a negociação, mas estava praticamente certo. Quando chegámos a Lisboa, não foi aquilo que realmente tínhamos combinado”, revelou o antigo defesa, de 44 anos, no podcast ‘Betbull’, apresentado por Cláudio Pitbull, ex-jogador de vários clubes portugueses, entre os quais o FC Porto.

O ex-central revelou: “Entrou a questão do Sporting no meio, mas o negócio era com o Benfica. Não andou e começaram as conversas com o Sporting. Até chegámos a fazer um artigo com a camisola do Benfica, que nunca saiu.”

O campeão do Mundo em 2002 abordou essa possibilidade a Record, na edição de 18 de junho de 2003, antes de saber para onde iria. “O Benfica seria uma grande porta, uma chance para estar mais perto de outras grandes equipas”, disse. O resto é sabido. Polga foi para o Sporting e ficou 9 épocas. É o 9.º futebolista com mais jogos pelos leões, a par de Pedro Barbosa (342).