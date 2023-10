André Almeida aponta ao jogo com o Casa Pia: «Vão dar resposta forte no sábado»

André Almeida, que em janeiro passado colocou ponto final na ligação ao Benfica, expressou esta quarta-feira confiança nos encarnados, acreditando numa reação positiva frente ao Casa Pia, no sábado, depois da derrota frente à Real Sociedad. O antigo capitão disse ver um plantel unido."Sei que quem está naquele balneário vai reagir da melhor maneira. Trabalham muito para reverter estas situações menos boas. Vão dar resposta forte no sábado", atirou André Almeida, de 33 anos, à margem da inauguração do 'Mural dos Campeões', no Estádio da Luz.André Almeida, um dos 20 que constam desse mural, fugiu à avaliação dos laterais das águias. "Não sou avaliador, mas sei que quem está em campo dá tudo pelo Benfica. As diferenças de uma temporada para outra? O treinador saberá, mas continuo a ver um grupo "muito unido". Vai haver uma resposta forte", disse, convicto.O antigo dono do dorsal 34 lançou um apelo aos adeptos, depois dos lenços brancos que se viram nas bancadas. "Como benfiquista, entendo que o benfiquista tem de apoiar e acreditar na equipoa nos bons e maus momentos. Aceito que se sintam insatisfeirtos, mns é nestes momentos que têm de puxar a equipa para cima."Recordando os "anos incríveis e fabulsoso" em que vestiu de encarnados, André Almeida disse sentir-se "privilegiado e orgulhoso" por estar retratado no mural, embora tenha uma certeza: "Faltam muitos. Não era possível entrar todos, mas muitos mereciam estar."