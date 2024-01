André Gomes convocado para Arouca: guarda-redes regressa após longa paragem

André Gomes foi convocado por Roger Schmidt para a partida do Benfica em Arouca, este sábado, a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. Trata-se do regresso do jovem guarda-redes, de 19 anos, após longa ausência por lesão.Campeão europeu sub-19 em 2022 - alinhou na final, porque Samuel Soares se encontrava suspenso -, André Gomes foi operado a um ombro no final da temporada passada. Em novembro iniciou trabalho de campo e hoje está com os campeões nacionais em Arouca, sendo o 3.º guarda-redes.Trubin volta a ser titular, ao passo que Samuel Soares começa no banco.