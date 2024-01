André Gomes voltou a jogar com a camisola do Benfica e até Vlachodimos reagiu

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Gomes (@a_gomes04)

André Gomes mostrou-se feliz pelo regresso à competição, após longa ausência a recuperar de uma operação a um ombro. " Depois de sete meses de muito trabalho, estou de volta às quatro linhas", escreveu, no Instagram, o jovem guarda-redes do Benfica, de 19 anos.Depois de ter acompanhado a equipa principal na deslocação a Arouca, foi hoje titular pelos sub-23 das águias, diante do Torreense (4-1). O regresso do campeão europeu sub-19 foi saudado por Vlachodimos e Nuno Gomes, que reagiram com emojis, e por Samuel Soares, entre muitos outros."Vamos maninho", escreveu Samuel Soares, que tem sido o suplente de Trubin na equipa principal.