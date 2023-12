Antigo treinador de Trubin: «O Benfica não é o limite das suas possibilidades»

O Benfica "não é o limite" para Anatoliy Trubin, garante Serhiy Krakowskyi, antigo internacional ucraniano que trabalhou com o guarda-redes nas camadas jovens da seleção.Numa entrevista ao portal '24 football', o treinador revelou que a principal qualidade do guardião "é o carácter". "No início, era caprichoso, não sabia para onde dirigir as suas emoções, tal como Mykhailo Mudryk. Depois, concentrou toda a sua atenção no futebol e tudo começou a revelar-se. Anatoly ainda não disse a sua última palavra. O Benfica não é o limite das suas possibilidades", atirou.