Antigo treinador elogia Álvaro Carreras: «Tenho a certeza de que vai triunfar no Benfica»

Ryan Lowe, treinador do Preston, está orgulhoso e satisfeito por ver Álvaro Carreras ser contratado pelo Benfica depois de ter representado na última temporada o emblema do segundo escalão inglês por empréstimo do Manchester United. "Fiquei feliz. Falei com ele há duas semanas, mas não foi para o tentar contratar", ironizou em declarações ao 'Lancashire Post'. Em 2022/23, Álvaro Carreras somou 42 jogos e seis assistências no Preston. Após meia época no Granada dá o salto para os encarnados e o antigo técnico não duvida que vai ter sucesso. "Não apenas eu, mas toda a equipa técnica e os jogadores, todos tomaram conta dele. Agora tem a oportunidade de jogar num fantástico clube como o Benfica. Tenho a certeza de que vai triunfar! Por isso, parabéns ao Álvaro", frisou Lowe.O técnico do Preston revelou ainda que o lateral espanhol lhe enviou recentemente uma mensagem de apoio depois de uma derrota da equipa no Championship. "Disse algo do género 'continua chefe, as coisas vão correr bem pois foram fantásticos'. Ele continua a acompanhar os nossos jogos e resultados. Para ser sincero, é muito bonito da parte dele", sublinhou Ryan Lowe.Dada a relação de proximidade, não é de estranhar que o jogador tenha trocado umas impressões com o antigo treinador acerca da mudança para a Luz. "Tive uma pequena conversa com ele através de mensagens. O mérito de ser transferido por aquela verba [empréstimo com opção de compra de 6 milhões de euros] é dele. Não havia muita gente interessada nele quando o recebemos do Man. United. Depois o United mandou-nos uma bela mensagem, na qual reconhecia que o tínhamos tratado bem", acrescentou o treinador, orgulhoso.