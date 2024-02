António Silva de luto pela morte de avô materno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Silva está de luto pela morte do avô materno, ocorrida sexta-feira. O funeral realizou-se este domingo e terminou já com o encontro entre o Benfica e o Vizela a decorrer.O jovem central, de 20 anos, começou o jogo no banco, cedendo o lugar a Tomás Araújo.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.