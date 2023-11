António Silva ganhou o prémio Defesa do Mês, da Liga Portugal Betclic, referente a outubro e novembro. O central do Benfica levou a melhor no desempate, como explica a entidade que organiza os campeonatos profissionais.O internacional português, de 20 anos, recolheu 14,29 por cento dos votos dos treinadores da Liga, tantos quantos os alcançados por Otávio, do Famalicão, mas somou menos dois minutos (395') em campo do que o jogador dos minhotos (397).Como lembra a Liga, naquele período, António Silva participou nos quatro jogos realizados pelo Benfica, diante de Estoril, Casa Pia, Chaves e Sporting, tendo marcado um golo.Em terceiro lugar ficou Marcelo, defesa do Moreirense, com 13,49 por cento dos votos.